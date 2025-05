Prosseguem as perguntas ao secretário regional da Economia, com questões relacionadas com a quantificação dos apoios às pequenas e médias empresas, o POSEI transportes e a linha de ferry.

Basílio Santos, do JPP, considera o programa do governo vago e pediu dados concretos a José Manuel Rodrigues sobre as verbas que irá disponibilizar para apoios à modernização das empresas.

O secretário regional garantiu que "os números" serão apresentados no orçamento regional.

O secretário regional lembrou que a economia da Madeira "cresce há 48 meses" e deu como exemplo o facto de, em 2015, o PIB regional ter sido de 4.313 milhões de euros e, este ano, está estimado em 7.500 milhões. Economia que tem levado a que a taxa de desemprego seja "a mais baixa em 21 anos".

José Manuel Rodrigues também garantiu que o Governo Regional vai bater-se pelo POSEI-Transportes no sector marítimo e que o Governo da República cumpra o financiamento a linha de ferry entre a Madeira e o Continente.

"O maior crescimento de todas as regiões portuguesas", destaca, mas o objectivo é "fazer repercutir o crescimento económico na vida das pessoas".

Miguel Castro, do CH, questionou o secretário regional da Economia sobre a ligação marítima ao Porto Santo, nomeadamente no mês de Janeiro. O líder regional do CH quer saber se será garantida a vinda de outro navio no mês em que o 'Lobo Marinho' está parado.

O secretário regional da Economia assegurou que a linha de ferry "é uma aspiração de todos" e que o Governo vai exigir o seu cumprimento. "Temos de obrigar o Estado a financiar a linha ferry", garante.

Em relação ao 'Lobo Marinho', foi claro ao assumir que não está em condições de assumir que haverá outro navio, porque "não há navios para operar apenas um mês". Este ano, lembra, os lugares disponibilizados pela empresa por via aérea não foram esgotados.

O que defende é a redução dos custos de transporte dos produtos "de e para" o Porto Santo.