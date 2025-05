Cristina Pedra afasta candidatura à CMF

A actual presidente da autarquia funchalense já comunicou ao líder do PSD que pretende regressar à vida empresarial após quatro anos na gestão municipal. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 6 de Maio. Ainda na mesma nota, Carlos Pereira defende acordo entre PS e JPP nas ‘autárquicas’.

“Na política nada está excluído”. Emanuel Câmara, cabeça-de-lista do PS às ‘legislativas’, admite em entrevista ao DIÁRIO, violar a disciplina partidária se estiverem em causa os interesses da Região.

Nos Casos do Dia destaque para "Descarga de esgoto na rede pluvial". "Ligação ilegal foi detectada durante uma vistoria na zona do Centromar", revela o nosso matutino.

No Desporto saiba que o "Ecotrail Funchal – Madeira Island volta em Outubro". Desafiante prova de 60 km com 2.700 m desnível positivo é a novidade da 11.ª edição do evento internacional.

Em Emoções, "Economia Laranja dá o mote para o Mesclarte". “Quando estamos fechados sobre nós próprios não evoluímos”, referiu Eduardo Jesus na apresentação da Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas, marcada para 14 de Junho, na ALM.

