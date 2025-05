Jardim considera uma "perda grave" a 'nega' de Cristina Pedra

Alberto João Jardim recorreu à rede social X para reagir ao facto de Cristina Pedra ter afastado a possibilidade de uma candidatura à Câmara Municipal do Funchal encabeçando a lista do PSD/Madeira.

O antigo presidente do Governo Regional, que liderou os destinos da Região durante quase 40 anos, com as cores social-democratas, diz que esta é "uma perda grave".

X1:É uma perda grave,sinal destes tempos,a Dra. Cristina Pedra Costa não querer recandidatar-se!

Mas sempre A conheci não pactuando com a incompetência,com a vadiação,com a mediocridade e com “jogadas”.Muito menos com as dos visíveis poderes-sombras.

Não tomam juízo…(X2,3,4,5) — Alberto Joao Jardim (@AlbertoJoaoJar1) May 6, 2025

Perante isso, conclui que "Não tomam juízo".

Hoje, conforme destaca o DIÁRIO na sua edição impressa, foi tornada pública a decisão da actual presidente da Câmara Municipal do Funchal, que deu conta a Miguel Albuquerque de que pretende regressar à vida empresarial, não assumindo a candidatura social-democrata no concelho do Funchal.