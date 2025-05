Sónia Pereira realça papel do Município no ensino

A presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira, destacou, durante o 11.º Seminário “Educação: reflexões e caminhos”, o percurso consistente do concelho em matéria educativa, sublinhando que o evento tornou-se uma “referência” evidenciando as mais de uma centena de oradores passaram já pelo seminário desde a sua criação.

“Esta iniciativa não surgiu isoladamente. Está profundamente enraizada numa política educativa municipal coerente, inovadora e comprometida com a equidade e a qualidade”, afirmou a autarca, apontando os números como prova do trabalho feito ao longo da última década.

De acordo com os dados apresentados pela autarca que substituiu Leonel Silva, a taxa de retenção e desistência no ensino básico caiu de 16% no ano lectivo 2013/2014 para 3,8% em 2022/2023. Já a taxa de transição e conclusão no ensino secundário passou de 76,3% em 2013/2014 para 91,8% em 2019/2020.

“São resultados que não se fabricam em discursos. São conquistas sustentadas em planeamento, proximidade e envolvimento com a comunidade educativa”, disse Sónia Pereira.

No que toca ao ensino superior, os dados dos Censos de 2021 revelam uma evolução assinalável. O número de residentes com formação superior em Câmara de Lobos aumentou 80,3% em dez anos, passando de 1.397 em 2011 para 2.519 em 2021. A percentagem da população com ensino superior subiu de 3,91% para perto dos 8%.

A autarca valorizou ainda a crescente participação das famílias e da comunidade nas dinâmicas escolares, bem como o reconhecimento de que Câmara de Lobos dispõe hoje de uma rede de apoio à inclusão e ao sucesso escolar que é considerada exemplar a nível regional.

“Logo em 2014 demos passos estruturais. Elaboramos a Carta Educativa Municipal, criamos o Conselho Municipal de Educação e fomos construindo um espaço onde o diálogo, a consulta e a definição de prioridades contam com todos os actores relevantes”, lembrou.

Entre as medidas inovadoras destacou o Prémio de Mérito Escolar Joaquim Pestana, que distingue todos os anos os melhores alunos de cada ano escolar em todas as escolas do concelho, incluindo alunos com necessidades educativas especiais.

“Reforçamos o valor do esforço, da superação e da excelência, independentemente do ponto de partida de cada aluno. Esse é o nosso compromisso. E é esse compromisso que transforma a escola numa porta de futuro para todos”, complementou.