Requalificação do Miradouro da Beira reforça atratividade do Curral das Freiras

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, visitou, juntamente com o presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, Manuel Salustino, as obras de requalificação do Miradouro da Beira, localizado na Fajã Escura, no concelho de Câmara de Lobos. A intervenção, financiada em cerca de 92 mil euros, contou com apoio do PRODERAM e tem como objectivo valorizar o património rural e criar mais atratividade turística.

Para além da reabilitação do miradouro, a obra incluiu a recuperação da Praceta de São Cristóvão, espaço de culto e lazer associado ao padroeiro dos motoristas e viajantes. Esta intervenção será integrada num roteiro turístico da freguesia, reforçando a ligação entre identidade local, natureza e desenvolvimento sustentável.

“Esta será sem dúvida uma intervenção que traz várias mais-valias à freguesia ao proporcionar mais um ponto turístico”, afirmou Nuno Maciel, sublinhando a importância do bom aproveitamento dos fundos comunitários para dinamizar as zonas rurais e promover o interior.

A visita contou ainda com a presença de Gabriel Pereira, presidente da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, e de Celso Bettencourt, apontado como futuro candidato do PSD-M à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.