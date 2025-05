Caminhada convida a descobrir os sabores e paisagens do Curral das Freiras

No dia 17 de Maio, sábado, a Casa do Povo do Curral das Freiras promove a caminhada temática 'Ginjeiras em Flor no Vale', um evento que alia natureza, tradição e gastronomia local.

A concentração está marcada para às 10h, junto ao Bar Vieira, na Fajã dos Cardos, com início às 10h30, na vereda da Fajã Capitão, e terminará na levada do Pico Furão (Pedra Menina), proporcionando aos participantes uma experiência única entre paisagens deslumbrantes e o aroma das ginjeiras em flor.

No final do percurso, os participantes serão recebidos com um almoço convívio, onde poderão saborear gastronomia típica da localidade e participar numa prova cega de ginja, um dos produtos mais emblemáticos da freguesia.

A inscrição tem um custo de 10€, está limitada a 30 participantes e pode ser efeCtuada até 15 de maio, através do telefone 291 712 566 ou do email [email protected].