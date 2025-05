Pestana Residences reforça aposta no Algarve

A poucos minutos da vila piscatória, das praias douradas do Algarve e dos campos de golfe que desenham a paisagem da região, nasceo Pestana Ferragudo Village, o mais recente projecto da marca do Pestana Hotel Group no segmento imobiliário e residencial, Pestana Residences.

Com 91 lotes para moradias unifamiliares (entre 150 e 300 m²) e 226 apartamentos com áreas generosas, o Pestana Ferragudo Village pretende aliar o "conforto, privacidade e uma envolvente natural cuidadosamente preservada." O futuro empreendimento oferece diversas opções de habitação, desde apartamentos com jardim e piscina privativos, penthouses com piscina na cobertura, a lotes exclusivos para a construção de moradias com diversas áreas.

Os projectos de arquitectura, assinados por Gonçalo Salazar de Sousa, Rui Pinto Gonçalves e Miguel Passos de Almeida — equipa responsável também pelo Pestana Tróia Eco-Resort —, distinguem-se pela integração na paisagem e pela aposta na eficiência ambiental.

“O Pestana Ferragudo Village é mais do que um investimento imobiliário — é uma extensão natural daquilo que o Pestana Residences tem vindo a construir ao longo de décadas: lugares onde se vive bem, em equilíbrio com o território, a arquitetura e a sustentabilidade”, destaca José Roquette, administrador responsável pela área de desenvolvimento do grupo e pelo investimento imobiliário.