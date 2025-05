Exposição 'À beira do paraíso' para conhecer na Galeria Lourdes

A Galeria Lourdes apresenta a sua mais recente exposição. Trata-se de 'À beira do paraíso' e conta com arte contemporânea, resultante da parceria entre a Galeria António Prates, em Lisboa e a Galeria Lourdes, na Madeira. Estará patente a partir de 10 de Maio, na Galeria Lourdes, situada na Quinta de São João, Câmara de Lobos.



"O esforço conjunto entre estas duas entidades vem no seguimento da criação de um espaço cultural e de arquitetura, onde a Galeria Lourdes se insere, e que faz parte de uma Quinta que renasce num local paradisíaco, em Câmara de Lobos, na Madeira, pela mão de Aurélio Tavares - um pioneiro da energia eólica e um colecionador de arte", explica uma nota à imprensa.

Elisa Ochoa, curadora, indica que o certame reúne "novos olhares construídos sobre a pintura e o desenho, com a utilização destemida de materiais os mais diversos possíveis, pelos 12 artistas aqui representados, aliando a estes uma predileção pelos temas que nos evocam um certo 'apetite' pelo paraíso, quer seja através dos elementos naturais que caracterizam estas geografias insulares, quer pelas cores vibrantes e formas espelhadas da água, por vezes de um azul intenso, outras de uma transparência que atribuem à matéria da produção artística uma subtileza no olhar do visitante".

A exposição conta com os artistas Bordalo II, Inês Teles, Maria Sassetti, Diogo Gonçalves, Joana Pitta, Beatriz Uva, Elisa Ochoa, Fátima Spínola, Flávio Rossi, Mariana Gillot, Rita Andrade e Leandro Figueiredo.