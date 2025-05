Requalificação e ampliação do Lar da Ponta Delgada avançou em Abril

Requalificar e ampliar o Lar da Ponta Delgada é o propósito do projecto que se iniciou em Abril, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento que ronda os 5 milhões de euros e que vai permitir a criação de 16 novas vagas em Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) e a remodelação de outras 36.

Com este projecto, será possível reforçar as respostas sociais para idosos em situação de vulnerabilidade, garantindo serviços permanentes e adequados às suas necessidades Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

A governante visitou, hoje, o Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada, a entidade responsável pela execução deste projecto, fazendo-se acompanhar pela presidente do conselho directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves.

Fundada em 1996, esta Instituição Particular de Solidariedade Social, apoiada pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, através do Instituto de Segurança Social da Madeira e do PRR, promove diversas valências direccionadas para idosos e crianças. Entre elas, uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, uma Residência para Idosos, um Centro de Dia, um infantário e Serviço de Apoio Domiciliário.

Esta quarta-feira, Paula Margarido visitou também a Associação de Solidariedade Social Crescer Sem Risco, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, equiparada a Associação Juvenil, numa oportunidade para conhecer 'in loco' os projectos em desenvolvimento e auscultar a direcção desta IPSS.

Sedeada em São Vicente, a 'Crescer Sem Risco' desenvolve projectos e actividades com vista à protecção à infância e juventude, através do acompanhamento e orientação educativa, social e protecção de crianças e jovens, nomeadamente de situações de abandono e absentismo escolar. Desempenha, também, um papel activo na promoção de oportunidades para jovens entre os 14 e os 30 anos, proporcionando-lhes experiências enriquecedoras ao nível regional, nacional e internacional, nomeadamente através de intercâmbios e serviço voluntário europeu, no âmbito do programa Erasmus+.