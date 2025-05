Ventura reaparece na campanha em videochamada com dirigentes

O presidente do Chega, André Ventura, reapareceu hoje na campanha eleitoral, através de uma videochamada a partir de casa com alguns dirigentes, no final de uma visita ao Mercado do Livramento, em Setúbal.

Já na reta final desta visita, quando a comitiva deixava o mercado, André Ventura falou por videochamada com o líder parlamentar, Pedro Pinto, e a cabeça de lista por Setúbal, Rita Matias, que lideraram o grupo durante esta penúltima ação de campanha.

Nesta chamada, o líder do Chega disse que já se sente melhor e que está "a recuperar", embora ainda tenha "algumas dores no peito e no pulso", depois de ter voltado a sentir-se mal na quinta-feira ao final da manhã, durante uma arruada em Odemira, e de ter sido novamente assistido num hospital.

"O que eu estou a sofrer por não estar aí a fazer essa campanha convosco. Já vi que está a correr muito bem e que estamos a ter muito, muito apoio", afirmou, dizendo que lhe "custa imenso" estar ausente desta reta final da campanha.

Ventura desejou "muita força" aos dirigentes do Chega e referiu que o partido está a travar "uma luta enorme por Portugal e para mudar o país".

"Eu sei que vocês são perfeitamente capazes de fazer essa tarefa, mesmo que eu não esteja aí, são perfeitamente capazes de fazer a limpeza que Portugal precisa", defendeu.

"Espero dar-vos um abraço a todos em breve pelo trabalho enorme que estão a fazer. [...] Tenho a certeza que vamos vencer Setúbal também nestas próxima eleições. Continuem esta luta, vale mesmo a pena. A minha saúde é só uma pequena parte desta luta que temos de travar", disse também o presidente do Chega.

Pedro Pinto enviou um abraço e respondeu: "estamos juntos". Já Rita Matias transmitiu a André Ventura "muitos abraços e muitos beijinhos" de apoiantes, indicando que lhe disseram que "tiveram pena" de não ver o líder do Chega e pediu-lhe que "volte logo para a vitória" porque o partido "tem saudades suas".

O telemóvel foi depois levantado no ar para que a comitiva visse André Ventura e vários dirigentes e apoiantes aproveitaram para cumprimentar o líder do partido e lhe deixar palavras de apoio e previsões de "vitória", enquanto o grupo gritava "Ventura, Ventura".

Nesta visita, a penúltima da campanha eleitoral para as legislativas de domingo, a comitiva do Chega foi encabeçada pelo líder parlamentar, Pedro Pinto, e pela cabeça de lista por Setúbal, Rita Matias. Estiveram presentes também vários outros dirigentes, como os vice-presidentes do partido Marta Silva ou Pedro Frazão.

Mais de 100 pessoas participaram nesta iniciativa. A comitiva interagiu maioritariamente com os comerciantes do mercado e ouviu vários desejos de melhoras para André Ventura.

A meio da visita, foram colocadas duas bandeiras de grandes dimensões no interior do mercado, no piso superior, uma com o símbolo do Chega e outra com uma imagem de André Ventura.

O presidente do Chega voltou a sentir-se mal na quinta-feira, depois de ter tido uma primeira indisposição na terça-feira. Das duas vezes, André Ventura foi observado num hospital.

O partido indicou que o líder do Chega iria para casa quando tivesse alta do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, o que aconteceu depois das 22:00, e que não estaria presente no encerramento da campanha para as legislativas.

À saída, Ventura disse que o diagnóstico dos médicos apontou para um "espasmo esofágico".

Depois desta visita ao final da manhã em Setúbal, a campanha encerra com a habitual arruada no Chiado, em Lisboa, à tarde.

Com o mesmo cenário, sentado na cama, o presidente do Chega publicou na rede social X, pelas 12h00, um vídeo a garantir que está "pronto para continuar a lutar, ainda que com cuidado".

Repetindo o lamento de estar ausente fisicamente no último dia de campanha eleitoral, Ventura enumerou várias das bandeiras do seu partido, como combate à corrupção ou com a "imigração descontrolada".

"Eu sinto que vocês estão aí a fazer campanha. Os números mostram que vamos ter um grande resultado", antecipou, numa referência à ida às urnas no domingo para a eleição dos 230 deputados à Assembleia da República.