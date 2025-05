Luís Montenegro deseja rápido restabelecimento de André Ventura

O presidente do PSD desejou hoje, ao líder do Chega, o seu rápido restabelecimento, esperando que, apesar de se ter sentido mal num evento partidário, não se passe nada de grave com a sua saúde.

"Fui informado que André Ventura se sentiu mal num evento partidário. Do jantar comício em que participo nas Caldas da Rainha, envio o desejo de rápido restabelecimento, esperando que não seja nada grave", escreveu Luís Montenegro na sua conta oficial na rede X (antigo Twitter).

O presidente do Chega, André Ventura, sentiu-me hoje mal durante o discurso que proferia num jantar comício em Tavira e foi retirado do palco, estando a ser assistido.

André Ventura estava a discursar quando, cerca das 21:10 parou de falar, sendo logo amparado por elementos da comitiva e retirado do local, para o exterior do Parque de Feiras e Exposições de Tavira.

Entretanto, chegaram ao local elementos dos Bombeiros Municipais de Tavira que estão a assistir o presidente do Chega no local, assim como um ambuância do INEM de suporte de imediato de vida.