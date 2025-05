Implicações da neurociência na prática pedagógica com crianças abordadas na UMa

As neurociências e as implicações da investigação cerebral na prática pedagógica com crianças vão estar em destaque, esta sexta-feira, na Universidade da Madeira (UMa).

No âmbito do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, em parceria com o Centro de Investigação em Educação (CIEC), pelas 10h30, na Sala do Senado, no Campus da Penteada da UMa, tem lugar a conferência ‘New Science is Born – Early Childhood Neuropedagogy’, proferida por László Varga, um investigador que vem da Hungria.

Conforme nota Ana França, esta será uma oportunidade para os "estudantes, futuros educadores, professores e técnicos superiores de educação reflectirem sobre Educação de Infância, Pedagogia, Neurociência e Investigação, numa dimensão internacional".

A directora do referido curso de mestrado do Departamento de Ciências da Educação da UMa realça que o foco será colocado no diálogo que pode ser estabelecido entre a investigação e a educação, aspecto que tem merecido a atenção do conferencista convidado.

László Varga é professor associado e reitor da Faculdade de Pedagogia Benedek Elek, da Universidade de Sopron, na Hungria. Foi o fundador do grupo do Laboratório Internacional de Investigação Neuropedagógica na Primeira Infância, uma instituição húngara que o próprio lidera.

Os seus principais campos de investigação são o impacto da infância nos percursos da vida pessoal, a visão do mundo e a cultura da Educação de Infância, a pedagogia construtivista, a neuropedagogia na primeira infância e a educação baseada em competências transversais. Juntamente com outros profissionais da área, László Varga estabeleceu uma rede internacional de investigação e aconselhamento.

Esta é uma conferência que se destina, preferencialmente, a estudantes da área da educação, técnicos superiores de educação, educadores e professores cooperantes, mas também ao público em geral ligado à educação.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta sexta-feira, dia 16 de Maio.

Agenda

09h00 - ‘Madeira Pride’ assinala, na Região, o Dia Internacional contra a Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, Bifobia.

09h30 - Encontro Regional de Clubes Europeus (ERCE), na Sala de Conferências da Escola Secundária de Jaime Moniz.

09h30 - II Jornadas Técnico – Pedagógicas, com o tema ‘Inclusão em foco: desafios e práticas em contexto’, no Auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, em São Martinho.

09h30 - Seminário ‘Envelhecimento e Longevidade - Boas Práticas na Região Autónoma da Madeira’, no Auditório Maestro João Victor Costa - Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

09h30 - Jornadas da Associação sem Limites, no Hotel The Views Baía.

10h00 – último dia do Colóquio Internacional ‘A luta regional e local contra a desinformação na era da globalização e da pós-Verdade’, no Edifício da Reitoria, Colégio dos Jesuítas.

11h00 – Câmara Municipal do Funchal entrega 27 projectos de apoio a famílias de várias freguesias do Funchal, no âmbito do ‘+ Habitação’ da ASA- Associação de Desenvolvimento de Santo António. Entrega terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

14h30 - Reabertura do Museu A Cidade do Açúcar, na Praça Colombo (Praça Amarela).

15h00 - conferência de imprensa para apresentação da próxima ‘Challenger Teqball League – Funchal’, etapa do Circuito Mundial, que se realizará de 25 a 27 de Julho de 2025, nas categorias de Doubles Masculinos, Doubles Femininos e Doubles Mistos. Apresentação decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

15h00 - palestra ‘Luzia, o olhar intimista sobre a paisagem e a sociedade madeirense’, integrada nas comorações do Dia Internacional dos Museus, a ter lugar no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava.

15h00 - Dia Internacional dos Museus assinalado, também, no Palácio de São Lourenço, com uma visita orientada, seguida de debate informal entre os participantes sobre o tema ‘O Palácio do presente e do futuro’.

15h00 – ‘Babujinha Market' regressa ao Forum Madeira. Para as 19 horas está agendada a actuação do duo Francisco Lopes & Júlia Ochoa.

16h00 - conferência ‘A Cultura de Valores na Construção de Vínculos Intergeracionais’, no auditório da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros.

17h00 - inauguração da exposição de pintura ‘Canções da Água’, da artista polaca Monika Martini-Madej, na Biblioteca Municipal de São Vicente.

17h30 - comemoração do 17.º aniversário do Centro de Convívio de São Roque do Faial, na sede da Casa do Povo de São Roque do Faial.

17h30 – celebrações da ‘Semana do Advogado 2025’, com uma missa na Sé do Funchal.

20h30 - Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode promove mais um ‘Concertos de Alunos’, com ‘Art of Rhythm’ (percussão), no Salão Nobre do Conservatório.

20h30 - Marítimo – Vizela, jogo da II Liga, a ter lugar no Estádio do Marítimo (Barreiros).

21h00 - Concerto ‘Flower Fantasy’, pela Orquestra de Salão Húngara Imperatriz Sissy , no Heliporto - Cais 8.

21h30 - Clube de Teatro da Escola Básica e Secundária do Porto Santo leva à cena o espetáculo ‘(Um) Auto da Barca do Inferno’, de Gil Vicente, no Centro Cultural e de Congressos Porto Santo.

22h00 - Silence Disco Party – ‘Neon Nini Night’, no Design Center Nini Andrade Silva.

Efemérides

1832 - Pelo Decreto n.º 24, da autoria do secretário de Estado interino dos Negócios de Justiça, José Xavier Mouzinho da Silveira, são estabelecidas as bases do novo sistema judicial.

1888 - O inventor norte-americano Emile Berliner faz a demonstração do primeiro disco com som gravado e tocado pelo aparelho que cria para o efeito -- o gramofone.

1974 - A convite do Presidente da República, general António Spínola, toma posse o primeiro Governo provisório português, chefiado por Adelino da Palma Carlos, depois da Revolução de 25 de Abril.

1996 - É aprovada a proposta de alteração à lei da droga, que agrava as penas para o tráfico.

2003 - 12 bombistas suicidas provenientes de Sidi Moumen, um subúrbio degradado de Casablanca, Marrocos, efetuam uma série de atentados suicidas com um balanço de 41 mortos, incluindo a maioria dos autores.

2006 - A tenente Gisela Antunes, a primeira mulher a comandar um navio da Armada Portuguesa, assume a liderança do navio Sagitário.

2011 - O vaivém espacial norte-americano Endeavour é lançado de Cabo Canaveral, com seis astronautas a bordo para a 25.ª e última missão espacial.

2016 - O Governo venezuelano declara oficialmente o "estado de excepção e de emergência económica" em todo o país, uma norma com que o Presidente Nicolas Maduro pretende fazer frente a alegadas ameaças à sua administração.

2018 - A Polícia Judiciária faz buscas na SAD do Sporting, relacionadas com suspeitas de atos de corrupção e viciação de resultados no âmbito do processo 'CashBall'. São detidas quatro pessoas, entre as quais André Geraldes, diretor de futebol do Sporting.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto que despenaliza a morte medicamente assistida, como impõe a Constituição, após ter sido confirmado pelo parlamento, na sequência do seu veto político.

