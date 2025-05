Implicações pedagógicas da investigação cerebral em análise na UMa

As implicações pedagógicas da investigação cerebral vão estar em análise na conferência 'A New Science is Born – Early Childhood Neuropedagogy', que se realiza no próximo dia 16 de Maio, pelas 10h30, na Universidade da Madeira.

A conferência é organizada pelo Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico da Universidade da Madeira, em parceria com o Centro de Investigação em Educação, e será proferida por László Varga, fundador do Grupo Internacional de Investigação e do Laboratório de Neuropedagogia na Infância da Faculdade de Pedagogia Benedek Elek, em Sopron, Hungria.

Além das implicações da investigação cerebral, com destaque para as mensagens mais relevantes da neurociência do ponto de vista pedagógico, estará, ainda, em discussão o conhecimento sobre o cérebro e os processos de aprendizagem. Serão igualmente apresentadas sugestões sobre como esse conhecimento pode influenciar o ensino e a aprendizagem em sala de aula.

Entre outros, o programa da conferência vai abordar temas como a neurociência e educação na primeira infância, neurociência e construtivismo, o desenvolvimento do cérebro das crianças mais novas, a relação entre a investigação do cérebro e a inteligência emocional (EQ) e a educação na primeira infância, a integração da investigação “Baseada no Cérebro, Com o Coração” na prática pedagógica, a compreensão de como as crianças aprendem e se desenvolvem, conteúdos da formação de Educadores de Infância e Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico.

A conferência destina-se preferencialmente a estudantes da área da educação, técnicos superiores de educação, educadores e professores cooperantes e ao público em geral ligado à educação.

A participação na conferência é gratuita, mas requer inscrição prévia até 15 de maio através do formulário disponível em https://cie.uma.pt.