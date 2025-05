FC Barcelona festeja 28.º título na confirmação de Yamal como novo rei da Catalunha

O FC Barcelona confirmou hoje o 28.º título espanhol de futebol da sua história ao vencer na casa do vizinho catalão Espanyol (2-0), na 36.ª jornada, reforçando uma temporada de sucesso em que dominou a nível interno.

Depois da conquista da Supertaça e da Taça do Rei, os catalães voltam agora a ser campeões espanhóis, após apenas um ano de 'seca', embora com muitos problemas pelo meio, sobretudo financeiros.

Perante o Espanyol, Yamal, o prodígio de apenas 17 anos, marcou, aos 53 minutos, e assistiu Fermin Lopez, aos 90+6, reforçando ainda mais o estatuto de maior talento a sair das escolas do FC Barcelona desde o argentino Lionel Messi.

Sob o comando do alemão Hansi Flick, que chegou com alguma surpresa ao clube no arranque da temporada, o FC Barcelona recuperou a sua principal fórmula, juntando jogadores da formação com figuras mais experientes, e dominou em Espanha, ganhando o campeonato e também a Taça do Rei, os dois principais títulos, algo que não sucedia desde 2017/18.

O 'Barça' pode agora sonhar com o seu primeiro 'bis' desde 2016, na continua perseguição ao seu maior rival, o Real Madrid, que segue no topo do futebol espanhol com 36 campeonatos.

Com cinco derrotas e quatro empates, e ainda com duas jornadas por disputar, a época foi longe de ser perfeita para os catalães, mas suficiente para chegar ao campeonato e também à possível centena de golos, já que levam 96 com dois jogos por disputar.

Em 2023/24, por exemplo, o Real Madrid apenas somou um desaire, mas o FC Barcelona tem a 'desculpa' de ter andado com a 'casa às costas', já que conquistou o seu primeiro campeonato fora do mítico Camp Nou, que está em obras de modernização.

O Estádio Olímpico de Montjuic acabou de servir de casa emprestada, numa temporada com vários protagonistas, não só Yamal, mas igualmente o extremo brasileiro Raphinha.

O antigo jogador de Sporting e Vitória Guimarães, aos 28 anos, chegou esta temporada ao topo do futebol europeu, com 18 golos e 10 assistências, para já, na La Liga, e 34 golos e 23 assistências em todas as competições, números que colocam o brasileiro entre os melhores do melhores em 2024/25.

É preciso recuar até 2017/18 para encontrar uma época tão goleadora de Raphinha, ao serviço do Vitória de Guimarães, com 18 golos no Minho. Depois disso, seguiu-se o Sporting, Rennes e Leeds United, antes de aterrar na Catalunha.

O brasileiro fez parte de um trio demolidor que o FC Barcelona apresentou esta temporada, e que ficou a um passo da final da 'Champions', com Yamal a confirmar que deverá ser, à imagem de Messi, o símbolo do clube na próxima década.

Com o Euro2024 com a Espanha no currículo, nuns prematuros 17 anos, Yamal festejou o seu segundo título de campeão pelo Barça, embora no primeiro, em 2022/23, com apenas 15 anos, tenha jogado ao todo sete minutos.

O título está garantido, mas o polaco Roberto Lewandowski, aos 36 anos, quase duas décadas mais velho de Yamal, vai tentar ainda chegar ao estatuto de melhor marcador da La Liga, levando 25 golos contra os 28 do francês Mbappé, do Real Madrid.

Entre os jogadores, destaque também para o polaco Wojciech Szczesny, de 35 anos, que saiu da reforma em outubro do ano passado, devido à grave lesão do alemão Marc ter Stegen, para ter um papel determinante na baliza dos catalães na segunda parte da temporada.

O trajeto do 28.º título do FC Barcelona começou com algumas interrogações, sobretudo pela opção do alemão Hansi Flick para treinador, depois de uma passagem completamente falhada pelo cargo de selecionador alemão.

Flick, de 60 anos, recuperou a mística do FC Barcelona, reforçando figuras da 'cantera' como Gavi, Pedri e Cubarsí no 'onze' inicial, provando que não foi por acaso que teve sucesso no Bayern Munique.

Com a Alemanha, Flick viveu talvez a pior fase dos germânicos na última década, mas, antes disso, levou o Bayern a uma Liga dos Campeões, conquistada em Lisboa, e a duas Bundesligas.