FC Porto procura isolar-se no terceiro lugar em jornada de título adiado

O FC Porto procura hoje isolar-se no terceiro lugar da I Liga de futebol na visita ao 'aflito' Boavista, em jogo da 33.ª jornada, na qual Sporting e Benfica adiaram a decisão do título para a derradeira ronda.

Caso pontuem frente ao Boavista, que integra o trio dos três últimos classificados, todos com 24 pontos, os 'dragões' assumem isolados o terceiro lugar, beneficiando da derrota sofrida no sábado pelo Sporting de Braga frente ao Casa Pia (2-1).

No primeiro jogo do dia, às 15:30, o AVS, que integra com 'axadrezados' e Farense o grupo que está em zona perigosa, visita o Estrela da Amadora, 15.º e ainda sem a permanência assegurada.

O Vitória de Guimarães, obrigado a pontuar para voltar a isolar-se no quinto lugar, depois de no sábado ter sido apanhado pelo Santa Clara, que venceu o Famalicão (2-1), recebe o lanterna-vermelha Farense.

Estoril Praia e Moreirense, duas equipas instaladas no meio da tabela, jogam às 18:00 em Moreira de Cónegos.

Programa da 33.ª jornada:

- Sábado, 10 mai:

Nacional - Rio Ave, 3-3

Santa Clara - Famalicão, 2-1

Benfica - Sporting, 1-1

Casa Pia - Sporting de Braga, 2-1

Gil Vicente - Arouca, 1-1

- Domingo, 11 mai:

Estrela da Amadora - AVS, 15:30

Moreirense - Estoril Praia, 18:00

Vitória de Guimarães - Farense, 18:00

Boavista - FC Porto, 20:30