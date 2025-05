Festejos pela subida do Hamburgo à Bundesliga resultam em 25 feridos

Vinte e cinco pessoas ficaram feridas durante a invasão de campo no estádio do Hamburgo, no sábado, nas celebrações pela subida da equipa à Liga alemã de futebol, informou hoje o departamento de bombeiros daquela cidade.

Assim que soou o apito final do encontro, que terminou com o triunfo do Hamburgo por 6-1 sobre o Ulm, os adeptos da equipa da casa invadiram o relvado para festejar o regresso à Bundesliga, num jogo que teve mais de 50.000 pessoas nas bancadas.

"Como resultado, 44 pessoas receberam tratamento médico, sendo que cinco delas sofreram ferimentos ligeiros, 19 ficaram feridas com gravidade e uma esteve em risco de vida", comunicaram os bombeiros da segunda maior cidade da Alemanha.

Face à situação registada no estádio, foram mobilizados 65 elementos dos serviços de emergência médica e bombeiros.

A uma jornada do fim da competição, o Hamburgo, em que alinha o guarda-redes português Daniel Fernandes, confirmou o regresso à Bundesliga sete anos depois de ter sido despromovido pela primeira vez na sua história, em 2017/18.

Campeão germânico por três vezes, em 1978/79, 1981/82 e 1982/83, o Hamburgo era, até ao ano da despromoção, o único clube a ter disputado todas as edições da Bundesliga desde a criação da prova, em 1963.