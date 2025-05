Instalação audiovisual interactiva para conhecer no Teatro Municipal Baltazar Dias

O Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, entre os dias 8 e 13 de Maio, a instalação audiovisual interactiva do artista Pushkhy, denominada 'dOpamyna 3.0'. O artista é natural da Cova da Beira e tem o seu percurso ligado a linguagens contemporâneas como o video mapping, o design 3D, a construção de estruturas não convencionais e as instalações imersivas.

Desta feita, traz ao Funchal uma experiência artística singular: uma fusão entre o digital e o sensorial, entre o íntimo e o colectivo, onde o espectador deixa de ser mero observador e torna-se parte activa da obra. "dOpamyna 3.0 convida o público a interagir com a sua sombra digital num ambiente imersivo, onde vídeo e som se entrelaçam em tempo real. A instalação reage aos movimentos e à presença sonora de cada participante, criando um espaço onde o corpo se converte em luz e eco, e onde a percepção do real é posta em causa. Não há regras — apenas estímulos: a interação pode ser lenta ou frenética, performativa ou contemplativa", explica nota à imprensa.

Os alunos do Curso Profissional de Multimédia da Escola Secundária Francisco Franco têm uma participação especial neste projecto, que ganha também uma importante dimensão pedagógica e colaborativa, envolvendo jovens talentos na criação e dinamização de arte contemporânea.