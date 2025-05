32 projectos de investigação em enfermagem em curso no SESARAM

Neste momento, são 32 os projectos de investigação em enfermagem que estão a ser desenvolvidos por um total de 102 enfermeiros do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), nas mais diversas áreas de especialidade desta profissão.

Sílvia Ornelas destaca a mais-valia desta aposta, notando a importância destes trabalhos na adopção de "melhores práticas , novo conhecimento, adaptação e novidades", para benefício dos utentes do Serviço Regional de Saúde.

A coordenadora do Grupo de Investigação em Enfermagem do SESARAM da como exemplos os projectos em desenvolvimento na área pediátrica, no cuidado ao idoso, na saúde materna, nos cuidados de saúde primários, pelo apoio às grávidas, ou seja, "de tudo um pouco e nas diversas especialidades da enfermagem", sustentou, notando a aplicação da inteligência artificial em várias abordagens.

A também investigadora e docente da Escolas Superior de Enfermagem de São José de Cluny realça a importância da aposta do serviço pública na investigação em enfermagem e considera que o novo hospital poderá potenciar ainda mais, num ensino integrado da teoria com a prática.

Pelo menos 20 dos projectos em curso no SESARAM serão apresentados no decorrer do II Seminário de Investigação em Enfermagem, com o tema 'Da evidência ao cuidar: Enfermagem que transforma', que decorre hoje e amanhã na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, assinalando o Dia Internacional do Enfermeiro que hoje se comemora.