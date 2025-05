SANAS resgata turista ferida na Ponta de São Lourenço

A embarcação afeta à Estação Salva-Vidas (ESV) de Santa Cruz, do SANAS Madeira, foi accionada, ao início desta tarde, para socorrer uma cidadã italiana, de aproximadamente 65 anos, que sofreu ferimentos no braço esquerdo, enquanto percorria a Vereda da Ponta de São Lourenço, na Madeira.

A vítima recebeu assistência no local por parte de uma equipa de bombeiros e, devido à inacessibilidade por terra, foi evacuada por mar até à marina do Dreams Madeira Resort, onde foi posteriormente transportada de ambulância para uma unidade de saúde.

"O SANAS103 regressou à ESV de Santa Cruz onde retomou o seu estado de prontidão. Um serviço coordenado pelo Centro de Comando e Controle do SANAS Madeira em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM e com o MRSC Funchal", conclui o comunicado.