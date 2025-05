Centro Cultural e de Investigação do Funchal acolhe tributo a artistas madeirenses

No próximo dia 25 de Maio, o Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), em parceria com a Associação Multiplicação de Vozes, apresenta 'Na Ilha II – Tributo a Artistas Madeirenses', um espevtáculo que promete "encantar o público madeirense".

"Com o objetivo de destacar os grandes artistas madeirenses, a Gig Escola de Artes, desembarca numa viagem criativa e dinâmica através da música, da dança e das artes circenses", promete a organização.

Neste concerto, os alunos da GiG interpretam e prestam homenagem a artistas regionais como os NAPA, Pedro Camacho, Maya Blandy, MELA, Mara, Tiago Sena, Juan&Friends, Sarah Borges e Dreaming of a Landscape.

'Na Ilha II – Tributo a Artistas Madeirenses' é um espetáculo para maiores de 6 anos, com duração de 90 minutos.

O espetáculo realiza-se no Auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal e contará com duas sessões, às 15h30 e às 18h00.

Os bilhetes, com o valor de 8 euros, podem ser adquiridos na bilheteira do CCIF ou na ticketline.