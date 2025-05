Funchal acolhe as VIII Jornadas da Educação com mais de 130 participantes

'A Escola de Hoje: Inovar para Transformar' é o tema das VIII Jornadas da Educação, promovidas pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores da Madeira (SIPE), que decorrem no dia 10 de Maio, sábado, no Hotel Baía Azul, no Funchal.

A sessão de abertura está agendada para as 9 horas, contando com Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia; Júlia Azevedo, presidente do SIPE; e Sandra Nogueira, diretora do SIPE Madeira.

"O objetivo destas jornadas é pensar a escola de hoje e debater práticas de educação inovadoras e refletir sobre os papéis dos vários agentes educativos face a uma sociedade em constante mutação", explica nota à imprensa. No total, estão confirmados mais de 130 participantes, que vão pensar e discutir como inovar no contexto educativo.

Para a presidente do SIPE, Júlia Azevedo, inovar na escola de hoje “é um processo contínuo e multidimensional, que não se resume à utilização das novas tecnologias”. Uma opinião partilhada por Sandra Nogueira, directora do SIPE Madeira: “Estamos perante um novo paradigma educacional, que coloca o aluno no centro da aprendizagem, além de requerer uma transformação profunda nas práticas educativas, na organização do ambiente escolar e no próprio papel do educador e do aluno”.