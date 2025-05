Funchal acolhe o 'Distinguished Gentleman’s Ride'

A cidade do Funchal prepara-se para receber, no próximo dia 18 de Maio (domingo), mais uma edição do 'Distinguished Gentleman’s Ride', um evento global que une motociclistas de todo o mundo por uma causa nobre: a sensibilização e angariação de fundos para a investigação do cancro da próstata e para a saúde mental masculina.

Neste evento anual, que se destaca pela elegância e pelo estilo clássico e vintage dos motociclos, os participantes vestem-se a rigor, com os seus melhores fatos e acessórios 'dapper', para um desfile solidário.

No Funchal, o ponto de encontro será na Quinta Magnólia às 9 horas. Após a concentração, os motociclistas irão seguir um percurso pré-estabelecido pelas pitorescas estradas da Região, regressando posteriormente ao ponto de partida.

Até ao momento, o evento no Funchal já conta com mais de 70 motociclistas inscritos, demonstrando o forte apoio da comunidade local a esta causa. O Distinguished Gentleman’s Ride não é apenas um passeio, mas uma plataforma global que já angariou milhões para os seus parceiros de caridade, nomeadamente a Fundação Movember, com vista a melhorar a qualidade de vida de homens em todo o mundo.

Os motociclistas com motos de estilo clássico e vintage que desejem juntar-se a esta elegante parada solidária devem inscrever-se através do website do evento: https://www.gentlemansride.com/rides/portugal/funchal+madeira