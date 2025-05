Cruzeiro de Leonardo Jardim goleia Recife no Brasileirão

O Cruzeiro, treinado pelo madeirense Leonardo Jardim, goleou hoje por 4-0 no estádio do Sport Recife, orientado pelo compatriota António Oliveira, em jogo da oitava jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Os golos marcados por Christian, aos sete minutos, Kaio Jorge, aos 18, e Matheus Pereira, aos 45+1 e 53, resolveram a favor dos visitantes o encontro disputado no estádio do Recife, que alinhou de início com os portugueses João Silva e Sérgio Oliveira.

Enquanto o Cruzeiro igualou no terceiro lugar do Brasileirão o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, que tem menos um jogo disputado e pode isolar-se ainda hoje no comando se vencer o São Paulo, o Sport Recife continua mergulhado no 20.º e último lugar, sem qualquer triunfo.