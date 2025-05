Nacional alcança empate nos descontos

O Nacional empatou, esta tarde, na Choupana, com o Rio Ave, por 3-3, em jogo da 33.ª jornada da I Liga.

Os golos dos visitantes foram todos marcados na primeira parte, por Tiknaz (3' e 43') e Bakoulas (28'), enquanto os do Nacional surgiram todos na segunda metade da partida, sendo que dois deles foram efectuados já no período de descontos. Os marcadores dos alvinegros foram André Sousa (46'), Leo Santos (90') e por Kostoulas, na própria baliza (90+4').

Com este resultado, o Nacional soma 34 pontos, ocupando a 13 .ª posição da classificação geral. Na próxima jornada, a última desta temporada, o conjunto insular desloca-se ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto, no sábado, dia 17 de Maio.