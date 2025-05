Matheus Dias gostava de continuar no Nacional na próxima época

Matheus Dias, médio brasileiro, 23 anos - emprestado pelo Internacional de Porto Alegre - ainda não tem definido o seu futuro. Contudo, entre as várias possibilidades que existem, a continuidade no Nacional na próxima temporada é um cenário que lhe agrada.

“Senti-me muito bem e foi um prazer jogar nesta Liga, que é muito boa, servindo de vitrina. Evoluí bastante como jogador e como pessoa, pois estive a jogar num futebol totalmente diferente do Brasil, onde sempre joguei. Aqui pratica-se um estilo de jogo diferente do brasileiro e são coisas que me encantaram bastante. Tenho ainda o último jogo aqui no Nacional, tenho contrato com a minha equipa do Brasil, o Internacional. Ainda não sei o que vai ser o meu futuro. Após o derradeiro jogo, vou falar com a minha família, com o meu empresário e com o presidente do Nacional para decidir, mas gostava de voltar ao Nacional. Para já só estou focado neste último jogo, mas foi uma temporada muito importante para mim e o futuro vou deixar na mão do meu empresário e da minha família.”