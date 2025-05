Seminário dedicado à escola a tempo inteiro acontece esta sexta-feira

A Associação Regional de Administração Educacional (ARAE) promove, esta sexta-feira, o III Encontro de Primavera ARAE/FPAE: 'Escolas a Tempo Inteiro', uma iniciativa que é realizada em parceria com o Fórum Portuguès de Administração Educacional (FPAE).

Os trabalhos arrancam às 14h30, no auditório do Colégio dos Jesuítas no Funchal.

Conforme apontado em comunicado pela organização, fará a conferência de abertura o professor Carlos Pires, da Escola Superior de Educação de Lisboa, que recebeu o prémio 'Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação', em 2013, pela obra 'Escola a Tempo Inteiro: contributos para a análise de uma política pública de educação'.