Mais de 120 jovens participaram no torneio de judo do 73.º aniversário do CNF

O Departamento de Judo do Clube Naval do Funchal (CNF), em parceria com a Associação de Judo da Madeira, organizou hoje, 10 de Maio, o Torneio Aniversário do CNF, integrado nas comemorações do 73.º aniversário do clube.

"O evento teve lugar no Complexo Desportivo do CNF, na Nazaré, e iniciou-se com uma manhã inteiramente dedicada às Jornadas da Juventude, que reuniram 126 jovens judocas de vários clubes da região. Pelas 9h00, os primeiros a subir ao tatami foram os 32 atletas com menos de 6 anos. Seguiram-se os judocas nascidos em 2017 e 2018, num total de 36 participantes que demonstraram grande entusiasmo e alegria. Depois, foi a vez dos nascidos em 2015 e 2016", resume.

Destaque para os seguintes vencedores:

: Tomás Gomes (CNF, -25kg), Luís Rocha (JCM, -30kg), Luís Abreu (JCM, -35kg), Salvador Rodrigues (CNF, -40kg), António Nóbrega (GDA, -45kg), João Pestana (CNF, -50kg), Artem Merezhkin (GDA, -55kg) e João Teixeira (JCM, -60kg). Femininos: Leonor Santos (CD Infante, -25kg), Ana Martins (CD Infante, -30kg) e Maria Freitas (CNF, -35kg).

Ao meio-dia, os judocas nascidos entre 2013 e 2014 entraram em ação, com os seguintes vencedores:

: Tomás Londral (GDA, -30kg), Artur Martins (CNF, -35kg), Luís Leça (CJB, -40kg) e Marco Macedo (ACDQG, -45kg). Femininos: Yaroslova Kutyalkina (GDA, -30kg), Maria Bastos (CNF, -35kg), Lara Medeiros (CNF, -40kg) e Matilde Vieira (CNF, -45kg).

Destaca o CNF que "a manhã foi marcada por um ambiente de confraternização e fair play, promovendo a modalidade junto das camadas mais jovens e incentivando o gosto pelo judo desde cedo".

"Pela hora de almoço, teve lugar o já tradicional Convívio Master, uma prova aberta dedicada aos veteranos, num ambiente descontraído e cheio de camaradagem" e "durante a tarde, o foco esteve nas competições oficiais dos escalões de Juvenis e Cadetes, tanto em provas individuais como por equipas. O elevado nível técnico evidenciado demonstrou o desenvolvimento contínuo do judo na Madeira", garante.

Vencedores das Provas Individuais

Cadetes Masculinos

-55kg: Henrique Jardim (JCM)

-73kg: Martim Lobato (GDA)

-81kg: Lucas Baltazar (CNF), 2.º Miguel Martinez (GDA)

Cadetes Femininos

-44kg: Ana Teixeira (JCM)

-48kg: Carlota Rodrigues (ADG)

-57kg: Matilde Jardim (JCM)

Juvenis Masculinos

-46kg: Vasco Carolino (CNF)

-55kg: Matvei Saurin (GDA)

-66kg: Afonso Abreu (JCM)

+90kg: Henrique Serpa (CNF)

Juvenis Femininos

-48kg: Lara Oliveira (ACDQG)

-52kg: Valentina Oliveira (ACDQG)

-63kg: Sofia Antunes (CNF)

+70kg: Alice Fernandes (ACDQG)

Competição por equipas – Juvenis/Cadetes Masculinos

Conclui a nota frisando que "a equipa do CNF, composta por Luís Abreu, Rafael Silva, Vasco Carolino, Francisco Figueira, Gabriel Silva e Henrique Serpa, sagrou-se vencedora da competição por equipas, derrotando a formação do GDA por 10 pontos, num confronto equilibrado que terminou com quatro vitórias para o CNF e três para o GDA".