Sexta-feira com muitas nuvens e aguaceiros na Madeira

As previsões do tempo para esta sexta-feira apontam para períodos de céu muito nublado, tornando-se muito nublado a partir da tarde. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros a partir da tarde, sendo mais prováveis e intensos no final do dia.

Há, também, a possibilidade de ocorrência de trovoada no final do dia.

O vento deverá ser fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se moderado (15 a 30 km/h) de Sul/Sueste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, a partir da tarde.

A temperatura máxima deverá chegar aos 22ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo, enquanto a mínima será, respectivamente, de 16 e 15ºC.

Para o Funchal, o IPMA aponta períodos de céu muito nublado, tornando-se muito nublado a partir da tarde. Também aqui há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros a partir da tarde, sendo mais prováveis e intensos no final do dia.

Já o vento soprará fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Sul/Sueste a partir da tarde.

Quanto ao mar, na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 1 a 2 metros. Na costa Sul são esperadas ondas de Sudoeste com 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar vai rondar os 19/20ºC.

Pelo sim, pelo não, ao sair de casa, leve o guarda-chuva consigo.