Prevenção de intrusão em sistemas informáticos é tema de formação na Universidade da Madeira

‘Firewalls e Prevenção de Intrusão’ é o tema do workshop que decorre ao longo do dia de hoje, a partir das 09h00, nas instalações da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas.

Nesta iniciativa conjunta da UMa e da ARDITI serão abordados os principais conceitos de Listas de Controlo de Acesso (ACL), Firewalls de Zona e Sistemas de Detecção/Prevenção de Intrusão (IPS). As práticas incluem a construção de ACL e a implementação de Firewalls em ambientes simulados. Inclui ainda a apresentação de um sistema de prevenção de intrusões. Baseado no curso Network Security da Cisco Networking Academy, proporciona uma formação sólida e alinhada com as exigências do sector.

O público-alvo desta acção de formação é constituído por colaboradores de pessoas colectivas (empresas privadas, organismos da administração pública ou outras entidades como associações, entidades do sector social/solidário, etc.). São profissionais de tecnologias de informação que desejam seguir uma carreira na área da segurança de redes. São oradores deste workshop os professores da UMa Filipe Freitas e Eduardo Marques.

Será emitido pela Universidade da Madeira e enviado à entidade aderente um certificado de participação para cada participante que tenha frequentado, no mínimo, 50% da duração da acção. Será emitido um diploma da Cisco Networking Academy para os participantes que concluírem com aproveitamento todos os 4 workshops de Network Security (segurança de redes).

As quatro acções em causa são: workshop 1: Introdução à Segurança de Redes e Proteção de Dispositivos (31 de Março); workshop 2: Firewalls e Prevenção de Intrusão (hoje); workshop 3: Redes Locais e VPN's (21 de Maio); e workshop 4: Criptografia, Chaves e Outras Tecnologias de Segurança (2 de Junho).

Estas acções de formação são organizadas pela Universidade da Madeira (UMa) e pela Agência Regional para o Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação (ARDITI), no âmbito do polo de inovação digital da RAM, o Smart Islands Hub (SIH). O SIH é um consórcio liderado pela ARDITI e que integra as seguintes entidades: Universidade da Madeira, Startup Madeira, ACIF, Cecolab, Smart Energy Lab e Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Os polos de inovação digital são redes colaborativas que incluem centros de competências digitais específicas, com o objetivo de disseminação e adoção de tecnologias digitais avançadas por parte das empresas, em especial PME, por via do desenvolvimento, teste e experimentação dessas mesmas tecnologias. Este projeto é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

OUTROS EVENTOS NA AGENDA DE HOJE:

08h30 – Cerimónia de abertura do II Seminário de Investigação em Enfermagem da Evidência ao Cuidar: Enfermagem que Transforma, no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com presença da secretária regional da Saúde, Micaela Freitas.

10h00- Inauguração da Exposição ‘Memoriae et Humanitas, Memória e Humanidade’, com a curadoria do artista plástico, Diogo Goes, no antigo Ateneu Comercial do Funchal (Rua dos Netos 42)

10h30- Acção de campanha do ADN à porta da ACIF

11h00/16h00 - Acção de campanha do LIVRE, frente ao Centro de Saúde do Bom Jesus.

12h00 - Acção de campanha do JPP junto à entrada da Universidade da Madeira (Penteada), tendo como porta-voz o candidato Filipe Sousa.

12h00 - Conferência de imprensa do PS-Madeira junto à Escola Agrícola, em São Vicente.

14h30- Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente reúne em audiência com o grupo parlamentar do PSD, para abordar a luta dos trabalhadores da ARM.

15h00- Apresentação da prova de enduro BTT ‘Trans Madeira 2025’, no Forte de Nossa Senhora do Amparo, Machico.

15h00 – Secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, visita a Invest Madeira, a agência regional criada pelo Governo Regional da Madeira para a internacionalização do investimento.

17h00 - Acção de campanha eleitoral da CDU, com intervenção da candidata Herlanda Amado, na Rua Fernão de Ornelas

17h00- Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços reúne-se com a representação parlamentar do CDS, para abordar a luta das trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico.

20h00- Procissão das Velas evocativa das Aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos, Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Salesianos.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 12 DE MAIO:

1731 - O grupo de Boston propõe que todas as colónias americanas suspendam o comércio com o Reino Unido.

1820 - Nasce a britânica Florence Nightingale, pioneira da enfermagem.

1845 - Nasce o compositor francês Gabriel Fauré. Em 1896, foi nomeado organista da igreja de La Madeleine, em Paris.

1925 - Ratificação da constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1943 - II Guerra Mundial. A batalha do Norte de África termina com a rendição das forças alemãs no Cabo Bon, Tunísia.

1951 - Os Estados Unidos testam, nas Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, a primeira bomba de hidrogénio.

1962 -A atriz e cantora norte-americana Marilyn Monroe dedica a canção "Happy Birthday Mr. President" a John Kennedy, Presidente dos Estados Unidos.

1965 - A República Federal da Alemanha estabelece relações diplomáticas com Israel.

1968 - Jovens operários juntam-se às manifestações de estudantes em França. Registam-se confrontos com a polícia.

1970 -Morre, aos 78 anos, a poetisa e dramaturga alemã Nelly Sachs, Prémio Nobel da Literatura em 1966, autora de "Nas Casas da Morte".

1977 - Portugal e Israel estabelecem relações diplomáticas.

1982 -Tentativa frustrada de ataque ao Papa João Paulo II nas cerimónias de Fátima, pelo espanhol Juan Fernandez Krohn.

1983 - Duzentas pessoas são detidas em Santiago do Chile, nas primeiras manifestações públicas contra a ditadura militar de Augusto Pinochet.

1986 - Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe assinam, na Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, o protocolo de unificação Ortográfica da Língua Portuguesa.

1987 - O antigo território português de Goa passa a 25.º Estado da Índia.

1993 -Fecha o Regimento de Artilharia de Lisboa, um dos quartéis históricos no pós-25 de Abril de 1974.

- Morre, aos 67 anos, o jornalista e escritor Jacinto Baptista.

1994 -Morre, aos 55 anos, o líder do partido Trabalhista britânico, John Smith.

2003 - Chegada ao Iraque do administrador norte-americano Paul Bremer.

- Tommy Franks, comandante das forças norte-americanas no Iraque, anuncia formalmente a dissolução do Partido Baas, de Saddam Hussein, que dominou o país durante mais de três décadas, através da violência e intimidação.

- Um triplo atentado provoca 35 mortos numa zona residencial de Riade, na Arábia Saudita.

2004 - A maioria parlamentar PSD-CDS/PP aprova o novo decreto sobre o regime do contrato individual de trabalho para a administração pública, depois de expurgadas duas normas consideradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional.

- Mafalda Ivo Cruz é distinguida com o Grande Prémio de Romance e Novela 2003 da Associação Portuguesa de Escritores (APE) pelo romance "Vermelho".

2005 - O Parlamento aprova a proposta de alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo para a reorganização de graus e diplomas académicos do Ensino Superior.

- O Conselho de Ministros aprova a proposta de constituição da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC). É extinta a atual Alta Autoridade para a Comunicação Social -decisão que resultou da revisão constitucional de 2004, aprovada com os votos do PSD, PS e CDS-PP.

2006 - O Ministério da Economia assina 24 contratos de prospeção e pesquisa de minérios e águas minerais - 11 de minérios metálicos, oito de minérios não metálicos e cinco de águas minerais e termais, em zonas do país "que precisam de ser apoiadas", como o Alentejo e Trás-os-Montes.

- O Tribunal de Instrução de Madrid determina a prisão preventiva, sem lugar a fiança, de quatro responsáveis da Afinsa e de um fornecedor de selos da empresa, alegando um elevado risco de fuga ou de alteração de provas.

2007 - O Tribunal Constitucional do Mali proclama os resultados definitivos das eleições presidenciais do dia 29 de abril, confirmando a reeleição do Presidente Amadou Toumani Touré, à primeira volta.

- Morre, aos 94 anos, Malietoa Tanumafili II, último rei dos Samoa, Os Samoa são constituídos por duas ilhas principais - Savai'i (a maior) e Upolu, assim como por inúmeros ilhéus desabitados.

- Morre, com 90 anos, Dong Guangqing, primeiro bispo nomeado pelo governo chinês sem o reconhecimento do Vaticano.

2008 - Um sismo com uma magnitude corrigida de 7,5 na escala aberta de Richter atinge o sudeste China, a noroeste de Chengdu, capital provincial de Sichuan.

- Morre, aos 77 anos, a escultora Irene Vilar. Autora de uma vasta obra de escultura, medalhística, numismática e de ourivesaria.

- Morre, com 82 anos, o pintor norte-americano Robert Rauschenberg, pioneiro da Pop Art e considerado uma das figuras artísticas mais influentes da segunda metade do século XX.

- Morre, aos 73 anos, o ator italiano Claudio Undari, conhecido no mundo do cinema como Robert Hundar e considerado o "rei dos westerns spaghetti ".

2009 - Guimarães é oficialmente designada em Bruxelas capital europeia da Cultura 2012, em conjunto com a cidade eslovena de Maribor. Guimarães será a terceira cidade portuguesa a ostentar o "título", depois de Lisboa e Porto.

2010 - Morre, aos 61 anos, o canadiano Charlie Francis, treinador que ganhou notoriedade por ser o responsável pela dopagem sistemática do velocista Ben Johnson.

2012 - O português Tiago Apolónia garante a presença inédita de uma equipa portuguesa no torneio olímpico de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Londres2012, ao assegurar presença nos quartos de final do torneio de qualificação.

2013 - O Arouca garante a subida à I Liga de futebol, algo inédito na sua história, ao derrotar o União da Madeira, por 3-0, em jogo da 41.ª e penúltima jornada da II Liga.

2014 - As regiões separatistas de Donetsk e Lugansk declaram a independência da Ucrânia, um dia depois dos referendos em que 89% dos votantes em Donetsk e mais de 94% em Lugansk apoiaram a secessão.

-Morre, aos 74 anos, Hans Ruedi Giger, artista plástico surrealista suíço, com o seu trabalho para o filme "Alien". Em 1980, ganhou o Óscar de Efeitos Especiais.

2016 - O Senado brasileiro aprova a instauração do processo de "impeachment" (destituição) da Presidente, Dilma Rousseff, com 55 votos a favor e 22 contra, o que a afasta do cargo durante 180 dias para ser julgada.

2017 - A última instância judicial italiana confirma a condenação a 16 anos de prisão de Francesco Schettino, antigo comandante do paquete Costa Concórdia, pela sua responsabilidade no naufrágio que causou 32 mortos, em 2012.

- O Papa Francisco inicia uma visita de menos de 24 horas ao Santuário de Fátima, no âmbito do Centenário das Aparições, e durante a qual canonizará Jacinta e Francisco Marto, duas das crianças que estiveram na origem do fenómeno de Fátima.

- Morre, aos 98 anos, Antonio Candido, escritor e crítico literário brasileiro, Prémio Camões 1998. Conquistou por quatro vezes o Jabuti, principal prémio literário do Brasil, com as obras "Formação da literatura brasileira" (1960), "Os parceiros do Rio Bonito" (1965), de poesia, e "Brigada ligeira e outros escritos" (1993), com ensaios.

2018 - António Costa é reeleito secretário-geral do PS, com cerca de 96% dos votos.

- A Aliança de Mudança para o Progresso, liderada pelos ex-Presidentes Xanana Gusmão e Taur Matan Ruak, vence as eleições legislativas antecipadas em Timor-Leste, com 49,56% dos votos.

- Morre, aos 82 anos, Antonio Mercero, realizador e argumentista espanhol, autor da série de televisão 'Verão Azul', transmitida em Portugal no início da década de 1980.

2019 -Morre, aos 98 anos, Nasrallah Pierre Sfeir, antigo cardeal libanês e líder da igreja maronita.

- Morre, com 82 anos, Clara Guseva, primeira mulher russa a conquistar uma medalha de ouro olímpica na patinagem de velocidade nos Jogos Olímpicos de inverno de 1960, em Squaw Valley, na Califórnia, Estados Unidos.

2020 -Morre, aos 81 anos, Astrid Kirchherr, fotógrafa alemã, conhecida pelo trabalho com a banda de rock britânica The Beatles.

- Morre, aos 94 anos, o ator francês Michel Piccoli. Trabalhou com realizadores como Jean-Luc Godard e Manoel de Oliveira.

2022 - Portugal ultrapassa os quatro milhões de casos confirmados de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia da covid-19.

- Astrónomos, incluindo o português Hugo Messias, obtêm a primeira imagem do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, conhecido como Sagitário A* (Sgr A*), que no céu tem tamanho comparável a um 'Donut' na Lua.

- Morre, com 79 anos, João Rendeiro, ex-banqueiro, fundador e administrador do Banco Privado Português.

2023 - O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de ouro na prova de K1 500 metros da I Taça do Mundo de canoagem, enquanto Hélder Silva foi prata em C1 200 metros em Szeged, Hungria.

2024 - O Líder do Partido Socialista da Catalunha (PSC) Salvador Illa, vence as eleições na Catalunha sem maioria absoluta.

- O Presidente russo, Vladimir Putin, substitui o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, pelo economista e vice-primeiro-ministro, Andrei Belousov, que pretende modernizar o Exército e alcançar a vitória na Ucrânia com perdas mínimas.

- O Sporting conquista pela quarta vez a Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao vencer a Oliveirense, por 2-1, na final disputada no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

- O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) vence a 57.ª edição do Rali de Portugal, quinta prova do Campeonato do Mundo, e bateu o recorde de vitórias, com seis, mais uma do que o finlandês Markku Alén.

- Morre, aos 29 anos, Sherif Lawal, pugilista inglês, na sequência do seu primeiro combate como lutador profissional.

PENSAMENTO DO DIA: