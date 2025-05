Dia da Europa comemorado no Funchal com actividades na Praça do Município

O Dia da Europa comemora-se hoje e amanhã, na Praça do Município, numa iniciativa da Câmara Municipal do Funchal em associação com o Clube Europeu da Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro. Um dos objectivos é preparar os cidadãos para uma participação ativa, responsável e informada na sociedade digital.

Durante o dia de hoje, na Praça do Município, decorrem jogos tradicionais e uma caça ao tesouro pela cidade, que contarão com a participação das escolas do 2.º e 3.º ciclos do concelho do Funchal, bem como dos alunos dos cursos de Educação e Formação de Adultos do projecto 'A escola vai ao bairro'.

Segundo explica nota da autarquia, "os jogos tradicionais, que têm como foco a preservação cultural, ajudam a manter vivas as tradições e heranças culturais da nossa região e motivam os participantes para o projeto europeu. Por serem acessíveis e muitas vezes cooperativos, promovem a participação de todos, independentemente da idade, língua ou origem social, fomentando a coesão entre os participantes".

Já para esta sexta-feira, está agendado um espectáculo educativo e lúdico com atuações de diversas escolas, no Jardim Municipal, que contará com a participação de centenas de crianças do 1.º ciclo. A atividade incluirá também um desfile com as bandeiras dos Estados Membros, que será realizado pelas crianças, e contará com a presença da vereadora Helena Leal, responsável pelas áreas da educação, saúde, acção social e políticas de longevidade.

À tarde, pelas 14h30, a Sala da Assembleia Municipal acolhe a realização da conferência 'Funchal: Educação para a Cidadania Digital'. A sessão de abertura estará a cargo da vereadora Helena Leal, a que se seguirá uma introdução do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal e ex-director regional de Assuntos Europeus e Cooperação Externa (2015-2019), Bruno Pereira, sobre o tema 'Posicionamento da RAM: Assuntos Europeus e Cooperação Externa'.

A conferência contará com os seguintes oradores: Paulo Vasconcelos, gestor na área da informática, que falará sobre 'Os desafios da cidadania digital na sociedade', e Ana Marques, professora de informática da Escola Básica e Secundária Ângelo Augusto da Silva, que abordará 'O papel das escolas no desafio para a educação digital'. A moderação da conferência estará a cargo do docente Marco Melo, coordenador do Clube Europeu, do projeto Erasmus+ e da Escola Embaixadora do Parlamento Europeu na Escola Secundária Dr. Eduardo Brazão de Castro.