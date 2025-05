Semana do Advogado entre os dias 9 e 16 de Maio

O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, organiza entre os dias 9 e 16 de Maio, a semana do Advogado.

Com um vasto programa de actividades, que envolve uma forte componente social, foi preocupação do Conselho Regional, chegar aos clegas dos diferentes concelhos, procurando criar uma "Ordem cada vez mais envolvente e de maior proximidade a todos os colegas", refere nota.

No dia 9 de Maio às 09h:30 existiu uma conferência em parceira com o Instituto de Segurança Social da Madeira, sendo que a partir das 18h:00 decorrerá uma sessão solene, incluindo o hastear da bandeira da ordem seguida de um sunset.

No sábado será tempo da parte desportiva, com um jogo de futsal no Pavilhão do Porto da Cruz (entre a equipa dos advogados e a dos magistrados e funcionários judiciais), seguido duma visita ao Engenho do porto da Cruz.

No domingo haverá uma conferência subordinada ao tema “defenda os seus Direitos, consulte um Advogado”, em parceria com a Junta de freguesia do Porto da Cruz, seguindo-se uma prova de karting.

Na segunda-feira ocorrerá uma sessão de esclarecimento on-line sobre a utilização da DataLEX nos escritórios dos Advogados

Na terça-feira ocorrerá uma conferência aos alunos do secundário da Escola da Ponta do sol, seguido de reunião do Conselho Regional com os Advogados com escritório nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta e Porto Moniz, com visita ao tribunal da Ponta do Sol e alguns serviços da justiça.

Na quarta feira haverá reunião do Conselho Regional com os Advogados de Machico, Santa Cruz e Santana, onde igualmente será visitado o Tribunal de Santa Cruz e alguns serviços públicos, seguido duma conferência, tendo como orador o Prof Doutor João Miranda sobre direito do urbanismo, onde será aflorado o novo regime da “Lei dos Solos”.

No dia 15 uma sessão sobre a utilização da Inteligência Artificial nos escritórios de Advogados nas empresas.

O Presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, Artur Jorge Baptista, enalteceu que a sua equipa, quis apresentar um conjunto de catividades que permitem congregar as diferentes sensibilidades e gostos dos Advogados madeirenses, quer numa vertente mais jurídica, quer lúdica, cultural ou desportiva.

Reforçou o facto da Ordem dos Advogados nestas comemorações, ter procurado estar junto dos Colegas de todo o arquipélago da Madeira, levando um conjunto de atividades aos diferentes concelhos e bem assim criando atividades que envolvem um grande número de advogados.

Acrescentou ainda que, algumas dessas actividades foram abertas às famílias, que são tantas vezes prejudicadas ao longo do ano, por força das enormes exigências da profissão e dos prazos que ocupam e retêm os Advogados nos seus escritórios ao longo de muitas horas, ao longo de muitos dias do ano.

Artur Baptista referiu ainda que a semana do advogado termina no dia 19, dia de Santo Ivo (patrono dos advogados), com a realização simulação de julgamento, a cargo dos alunos da escola Secundário Francisco Franco, seguida da celebração da eucaristia, na Sé catedral do Funchal, de sufrágio em memória dos Advogados falecidos e ação de graças pelos Advogados no ativo, finalizando com um jantar comemorativo.