Grupo Parlamentar do PSD congratula centenários do 1.º de Maio e do Andorinha

O PSD, através do seu grupo parlamentar, deu entrada a dois votos de congratulação distintos, na Assembleia Legislativa da Madeira, por ocasião do centenário do Clube Desportivo 1.º de Maio e do Clube Futebol Andorinha, "que são duas instituições históricas que marcaram e continuam a marcar o panorama desportivo regional".

"Estes dois clubes, fundados em 1925, distinguem-se pela sua longevidade, pelo contributo contínuo à formação de atletas e pelo papel social que assumem nas respetivas comunidades", apontam os social-democratas.

"O 1.º de Maio, fundado a 1 de Maio de 1925, teve um percurso marcado pela diversidade desportiva e forte ligação à comunidade do Palheiro Ferreiro. Com presença em várias modalidades, como o futsal, ténis de mesa e futebol, mantém mais de 400 atletas e um papel ativo na formação e inclusão social", indica o PSD.

Já o Andorinha, fundado a 6 de Maio de 1925, é conhecido pela sua forte aposta na formação, sendo o clube onde Cristiano Ronaldo iniciou a sua carreira. Com mais de 480 atletas, o clube dinamiza modalidades como o triatlo, pentatlo moderno e basquetebol, promovendo o desporto na freguesia de Santo António e na Região.

Desta forma, o grupo parlamentar do PSD Madeira reconhece o valor do associativismo desportivo como força motriz de coesão social, desenvolvimento comunitário e promoção da saúde e dos valores do desporto, ao mesmo tempo que presta homenagem a todos os dirigentes, treinadores, atletas e colaboradores que, ao longo de 100 anos, contribuíram para a afirmação destas instituições e para a valorização do desporto madeirense, dentro e fora da Região.