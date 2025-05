Albuquerque deixa mensagem especial às mães no dia do seu aniversário

O presidente do Governo Regional recorreu às redes sociais, hoje, para deixar uma mensagem especial, principalmente dedicada a todas as mães, já que neste domingo se comemora o Dia da Mãe. "Toda as mães devem ser homenageadas neste dia", considera Miguel Albuquerque.

Miguel Albuquerque comemora, hoje, o seu 64.º aniversário e deu conta de que, ao longo da semana, esteve a concluir o Programa de Governo, que será discutido durante esta semana.

A mensagem termina com um convite a que se assista ao cortejo da Festa da Flor, que sai à rua pelas 16h30.