Rubina Leal congratula Irmãs Hospitaleiras pelos 100 anos na Madeira

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, congratulou, hoje, as Irmãs Hospitaleiras pelos 100 anos de presença na Madeira.

No âmbito da celebração deste centenário, Rubina Leal esteve presente na eucaristia de acção de graças, que teve lugar na Sé do Funchal, sendo presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, numa missa cantada pelo grupo coral da Casa de Saúde Câmara Pestana.

Em 9 de Maio de 1925, as Irmãs Hospitaleiras iniciaram a sua actividade na Região Autónoma da Madeira, com a assunção da gestão do então 'Manicómio Câmara Pestana'.

"Desde então, têm cumprido com zelo, compaixão e dedicação a sua missão de exercer a caridade hospitaleira no serviço e cuidado às pessoas doentes", destaca uma nota remetida este sábado às redacções.