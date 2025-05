A arte de criar poesia e de “unir os povos irmãos”

A cerimónia de encerramento do CriaPOESIA − Encontro Juvenil do Atlântico decorreu, esta tarde, no auditório do Centro de Congressos do Casino da Madeira. Trata-se de um concurso de poesia e poesia visual destinado aos jovens que frequentam o 3.º ciclo ou o ensino secundário nos arquipélagos dos Açores, Cabo Verde, Canárias e Madeira.

São 10 anos a descobrir talentos, a incentivar a criatividade e a poesia aos jovens das Escolas Básicas e Secundárias dos arquipélagos.

Neste concurso, que é organizado pela Associação João Carlos Abreu, participaram cerca de 700 jovens. Importa referir que, no decorrer destas 10 edições, já se envolveram um total de 6 mil.

Durante a cerimónia, foi lida uma mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que destacou a vertente inclusiva do concurso e o facto de este “unir os povos irmãos”, sendo por isso importante continuar no tempo.

Já o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, que esteve presente na iniciativa, agradeceu aos alunos por terem “motivação e interesse” em participar neste projecto e também “coragem para exporem a sua criatividade”.

Por outro lado, Marcelino Castro, da Associação João Carlos Abreu, referiu que foi fundamental criar este encontro, para valorizar a poesia.

“Esta ideia do João Carlos Abreu foi notável”, salientou, durante a sua intervenção.

O responsável destacou ainda o “cruzeiro poético”, que se realiza com uma viagem ao Porto Santo, que conta com o apoio do Grupo Sousa.

O mentor deste projecto, João Carlos Abreu, aproveitou para dizer que “a Madeira é uma terra de poetas” e que a poesia está mais entre nós do que aquilo que imaginamos.

Já Francisco Fernandes, um dos elementos do júri, na categoria de poesia, salientou o facto desta iniciativa ser a “criação de uma ponte entre regiões” e de “dar voz àquilo que é invisível”.

Outro dos elementos do júri, na categoria de poesia visual, Rodrigo Costa recordou os momentos vividos no concurso, no qual também já participou. “Missão cumprida”, foi uma as frases ditas no decorrer do seu discurso, que foi bastante aplaudido pela plateia.

A cerimónia iniciou-se com um momento musical, tendo sido interpretadas músicas, como ‘Fico assim sem você’ e ‘Shallow’.