Irmãs Hospitaleiras celebram hoje 100 anos e assinalam exposição em 5 pólos

No âmbito da celebração do centenário das Irmãs Hospitaleiras na Madeira, ao serviço da Saúde Mental e ao bem-estar da comunidade madeirense, a instituição irá realizar hoje, dia 9 de Maio, pelas 17h30, na Sé do Funchal, uma eucaristia de ação de graças, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás. A missa será cantada pelo grupo coral da Casa de Saúde Câmara Pestana.

Já na próxima segunda-feira, dia 12 de Maio, pelas 10 horas, será dada continuidade às celebrações com a inauguração da Exposição 'MEMORIAE ET HUMANITAS' (Memória e Humanidade), "com a curadoria do artista plástico Diogo Goes, que se localizará em diferentes polos, nomeadamente a Casa de Saúde Câmara Pestana, já inaugurada a 8 de Maio, na Direção Regional da Juventude, onde funcionou o antigo Ateneu Comercial do Funchal e onde emergiu a ideia de honrar a memória do Dr. Luís Câmara Pestana, por um grupo liderado pelo Visconde de Cacongo, no Átrio da Câmara Municipal do Funchal, centrada na edificação/construção, no Museu de Arte Sacra, com a mostra de objetos religiosos e no Palácio do Governo, onde funcionou a Junta Geral do Distrito do Funchal, responsável pelo convite às Irmãs Hospitaleiras", informa a instituição.