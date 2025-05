NOS ocupa 1.º lugar em investimento em inovação em 2023 com 96,6ME

A NOS foi a empresa que mais investiu em inovação em 2023, segundo a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), um total de 96,6 milhões de euros, mais quase 22% em termos homólogos, segundo a operadora.

"Em 2024, mantivemos o mesmo nível de investimento, acima dos 95 milhões de euros, adiantou à Lusa o diretor da NOS Inovação, João Ferreira.

Desde 2018, a NOS "figura no 'top' 3 das empresas nacionais que mais investem em I&D [Investigação & Desenvolvimento], tendo liderado o 'ranking' em três destes anos", segundo a empresa.

"O facto de sermos a empresa portuguesa que mais investe no país espelha bem o compromisso que a NOS tem com Portugal, assumimo-nos como um motor de transformação da sociedade e temos o compromisso de usar a tecnologia ao serviço das pessoas", referiu o responsável.

A empresa tem trabalhado "ativamente para criar um ecossistema de inovação aberto, que inclui a colaboração com universidades, centros de investigação, 'startups' e outras organizações para criar novos produtos e tecnologias com impacto significativo na vida das pessoas", disse.

Desde soluções como aplicações para apicultores que lhes permitam avaliar da saúde de uma colmeia, soluções de telemonitorização de idosos isolados; ou formas mais inclusivas de experienciar um jogo de futebol, para cegos, elencou.

Paralelamente, "estamos a trabalhar com vários parceiros, autarquias, instituições públicas e empresas em novas soluções que permitam aproveitar o máximo potencial do 5G e conectar tudo e todos de maneiras extraordinárias", acrescentou João Ferreira.

Uma parte substancial do investimento tem sido alocada a áreas como 5G, inteligência artificial generativa (Gen AI) e em áreas de aplicação como mobilidade, sustentabilidade, processos industriais, saúde ou entretenimento, referiu o diretor da NOS Inovação.

Entre estes projetos estão o Test Bed 5G & Digital Transformation; Be.Neutral (descarbonização das cidades através de uma mobilidade mais inteligente e conectada, centrada no 5G); 5G Healthcare (cuidados de saúde na região Norte); e NewSpace (estuda o potencial da integração da rede 5G com as comunicações não terrestres para cobrir localizações mais isoladas).

De 2020 a 2023, o investimento acumulado em I&D excedeu os 310 milhões de euros

A NOS contava em 2023 com 330 profissionais ligados às áreas de inovação, mais 52 do que um ano antes.

O 'ranking' de empresas faz parte dos dados do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional 2023 (IPCTN23), publicado pela DGEEC.

Segundo o relatório oficial, a despesa em I&D do setor empresas, em Portugal, cresceu 10% face ao ano anterior, tendo atingido os 2.844 milhões de euros e representado 1,06% do Produto Interno Bruto (PIB), refere a empresa.