Taxa de desemprego na Madeira sobe no 1.º trimestre de 2025

A taxa de desemprego na Região Autónoma da Madeira aumentou nos primeiros três meses de 2025, aumentando para 6,7%, 0,1 pontos percentuais acima da média nacional, tendo aumentado 1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e 0,8 pontos percentuais face ao trimestre homólogo de 2024.

De acordo com os dados divulgados esta manhã pelo INE, apesar de ter um percentual acima da média nacional, ainda fica abaixo das taxas de desemprego do Norte (6,8%), Grande Lisboa (6,8%), Algarve (8,1%) e Península de Setúbal (8,5%), mas abaixo das outras regiões, nomeadamente os Açores, que com 5,7%, tem a taxa mais baixa nestes três meses, seguida do Alentejo, com 5,8%, e da região Oeste e Vale do Tejo, com 5,9%.

Assim, estavam empregadas 127,2 mil pessoas na Madeira e a população desempregada ascendia a 9,1 mil, sendo que regista-se uma variação trimestral neste indicador de 12,6% e homóloga de 19,2%.