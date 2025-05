Consumo dos principais combustíveis cresceu 1,4% no 1.º trimestre

O consumo de gasóleo rodoviário diminuiu, enquanto os consumos das gasolinas (95 e 98 octanas) aumentaram, sobretudo a mais cara e não controlada administrativamente, fazendo com que nos primeiros três meses de 2025, a introdução no consumo dos principais combustíveis na Região Autónoma da Madeira rondasse "os 39,1 milhões de litros, valor superior ao do mesmo trimestre do ano precedente em 1,4% (38,6 milhões de litros no 1.º trimestre de 2024)", isto apesar do aumento dos preços.

Assim, segundo os dados fornecidos pela Alfândega do Funchal e divulgados hoje pela DREM, "entre Janeiro e Março de 2025 foram introduzidos 25,7 milhões de litros de gasóleo, -1,0% que no período homólogo" e "no que se refere às gasolinas, observa-se que as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas rondaram, respetivamente, os 10,5 e os 2,9 milhões de litros, representando, pela mesma ordem, variações face ao mesmo trimestre do ano anterior de +5,4% e +9,4%", aponta.

Já "no caso do gás propano e butano, a introdução no consumo no período em referência rondou as 4,2 e 0,9 mil toneladas, respectivamente. Por sua vez, no gás natural, a quantidade introduzida foi de 6,3 mil toneladas", resume a Direção Regional de Estatística da Madeira.

De acordo com a DREM, a média dos preços dos combustíveis aumentou no 1.º trimestre de 2025, sendo que "o do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,403€, superior ao registado no período homólogo (1,369€) e no trimestre anterior (1,283€)" e "no caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio foi de 1,589€, igualmente acima do verificado no período correspondente do ano precedente (1,584€), e do observado no 4.º trimestre de 2024 (1,535€)", não havendo registo no mercado liberalizado (no caso da gasolina de 98 octanas).