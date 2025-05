Reitor defende financiamento justo e papel estratégico da Universidade da Madeira na Região

O reitor da Universidade da Madeira (UMa), Sílvio Moreira Fernandes, assumiu, hoje, formalmente um novo mandato à frente da instituição, num discurso marcado por um forte apelo ao reforço do financiamento das universidades das Regiões Autónomas e pela valorização do papel da UMa no desenvolvimento da Madeira.

Na cerimónia que coincidiu com o Dia da Universidade, o reitor fez um balanço do seu anterior mandato (2021–2025), sublinhando as dificuldades financeiras vividas e os entraves ao acesso a fundos comunitários. "Foi uma situação que obviamente não se recomenda. A instituição adiou projectos, contratações e o seu plano de modernização, incluindo a finalização do Sistema de Garantia de Qualidade", lamentou.

Não obstante, Sílvio Moreira Fernandes voltou a exigir a criação de um modelo de financiamento adequado que compense os sobrecustos da insularidade e da ultraperiferia. "É necessário que se atente a esta oportunidade para que as universidades das Regiões Autónomas venham a usufruir de um quadro de financiamento que garanta a sua sustentabilidade e a previsibilidade orçamental", declarou, apelando à inclusão deste tema na revisão da Lei de Finanças Regionais.

Apesar dos constrangimentos, o reitor destacou o crescimento da instituição, referindo que a UMa aumentou o número de estudantes e liderou importantes projectos de desenvolvimento científico, como o consórcio na área STEAM e o acesso ao Programa Nacional para o Alojamento no Ensino Superior. "A Universidade aproxima-se de um número total de 4.000 estudantes, objectivo que tenho considerado mínimo para a nossa Instituição", mencionou.

Quanto ao novo mandato, Sílvio Fernandes anunciou cinco eixos de acção: valorização das pessoas, captação de recursos, reforço dos sistemas internos, desenvolvimento de projectos estruturantes e melhoria dos meios de comunicação e internacionalização. Entre as prioridades estão a construção de novas residências, a expansão do ensino politécnico, novos cursos e uma maior presença em redes internacionais de ensino e investigação.

O que pretendemos é uma Universidade cada vez mais integrada na vida da Região, com intervenção activa na sua dimensão cultural, científica e socioeconómica Sílvio Moreira Fernandes, reitor da Universidade da Madeira

O reitor aproveitou ainda a ocasião para destacar o papel da Universidade no contexto autonómico da Madeira. “A UMa faz parte do processo autonómico e precisa de continuar a ganhar relevância e dimensão para contribuir para o engrandecimento da Autonomia", concluiu, homenageando personalidades ligadas ao percurso autonómico, como Alberto João Jardim e João Cunha e Silva.

Confira a nova equipa reitoral:

Reitor: Sílvio Moreira Fernandes:

Vice-Reitores: Ana Catarina Fernando, Susana Teles e Eduardo Marques e José Câmara

Pró-reitores: Ana Maria Antunes e Filipe Quintal

Administrador: Sérgio Brazão