PAN defende reforço das verbas para a Universidade da Madeira

A candidatura do PAN Madeira às Eleições Legislativas nacionais deslocou-se esta quinta-feira, 8 de Maio, à Universidade da Madeira para ouvir a comunidade académica e reforçar os compromissos do partido para com o Ensino Superior na Região.

Em nota emitida, o partido revela que, durante a visita realizada no âmbito da campanha eleitoral, o cabeça-de -lista do PAN pelo círculo da Madeira, Válter Ramos, alertou para o visível estado de degradação de parte das infra-estruturas do edifício, exigindo uma resposta "célere por parte do Governo da República".

Para o PAN, "é inadmissível que estudantes, professores e funcionários sejam obrigados a estudar e trabalhar num espaço que apresenta sinais de abandono e falta de manutenção".

A candidatura considera urgente que o Estado promova uma majoração dos valores atribuídos à UMa, tendo em conta as especificidades e constrangimentos associados à condição ultraperiférica da Região Autónoma da Madeira: "A falta de financiamento adequado tem comprometido não apenas a sustentabilidade da instituição, como também a sua capacidade de atrair e reter talento, de investir em investigação e de garantir condições dignas a estudantes, docentes e funcionários."

O partido defende igualmente um reforço significativo nas bolsas de estudo, bem como a implementação de apoios específicos para habitação estudantil, tendo em conta as dificuldades acrescidas com que os estudantes madeirenses se deparam.

“A Universidade da Madeira é um pilar fundamental para o desenvolvimento da Região. Se queremos fixar jovens qualificados, promover a economia e investir verdadeiramente no futuro, é urgente garantir financiamento justo, condições dignas e apoios adequados para quem quer estudar e investigar na Madeira”, sublinha Válter Ramos.