Ordem dos Engenheiros Técnicos - Secção Regional da Madeira promove formação

A Ordem dos Engenheiros Técnicos - Secção Regional da Madeira promove, esta tarde, a partir das 14 horas, a formação de Gestão Inteligente de Redes de Drenagem Urbana – Eficiência, Resiliência e Prevenção de Caudais Indevidos, que se realizará até às 17h30, na sede Regional da OET-Secção Regional da Madeira, na Rua da Carreira, N.º 99, Funchal.

O formador será António Pereira da Silva, actualmente responsável de Soluções de Performance na direcção de Operações do Grupo Aquapor.

Perfil

Com mais de 15 anos de experiência na área de Recursos Hídricos, António Pereira da Silva iniciou a sua carreira em topografia, projecto e tecnologias geoespaciais. Posteriormente, integrou o CTAC da Universidade do Minho como investigador, onde concluiu um doutoramento em Engenharia Civil com especialização em Hidroinformática e Inteligência Artificial. É membro sénior da Ordem dos Engenheiros (delegação Norte, nº72437)

Durante cerca de 10 anos, desempenhou funções na Tratave S.A. como responsável de projectos de engenharia, SIG, GPI, GCI e modelação matemática. Neste período, destacou-se pela participação em projectos de eficiência hídrica, incluindo o desenvolvimento de um sistema de suporte à decisão com capacidade de previsão, destinado a otimizar a gestão operacional de infraestruturas de drenagem. Criou ainda um interceptor inteligente, gerível remotamente em diferentes cenários de precipitação.

Actuou como orador em diversas conferências de prestígio, tanto a nível nacional como internacional, e é autor de aproximadamente 10 artigos científicos publicados em revistas especializadas.

No Reino Unido, exerceu o cargo de Senior Wastewater & Machine Learning Engineer na empresa StormHarvester, uma empresa de vanguarda que aplica Machine Learning na gestão de redes de saneamento em várias entidades gestoras do país. O seu trabalho focou-se na gestão operacional de sistemas de saneamento, com especial atenção à detecção e mitigação de afluências indevidas, tendo participado em projetos que analisaram mais de 10.000 km de rede utilizando ferramentas de Inteligência Artificial.