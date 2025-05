RIR defende valorização da Universidade da Madeira

O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) Madeira visitou esta quinta-feira, 8 de Maio, a Universidade da Madeira, no âmbito da campanha eleitoral às Legislativas, uma ocasião para defender que a instituição é "um pilar essencial do desenvolvimento científico, económico e social" da Região Autónoma da Madeira, lamentando aquilo que descreve como "um abandono sistemático pelo poder central".

Em nota emitida, o partido apresenta uma "estratégia clara para a valorização do ensino superior na Madeira". Entre as medidas propostas destacam-se o reforço da autonomia da instituição, a retenção de talento local e a promoção do conhecimento como "motor do progresso regional".

De acordo com o RIR, é necessário um "financiamento justo e estável" que compense os custos adicionais associados à insularidade, permitindo à UMa contratar mais docentes, estabilizar unidades de investigação e investir a longo prazo. Além disso, o partido defende uma "melhoria significativa das infra-estruturas", com o aumento do número de salas de aula, a modernização dos equipamentos laboratoriais e a expansão das residências universitárias, o que, segundo o partido, contribuiria para "libertar alojamento no mercado privado".

A aproximação à realidade económica e social da Região é outra das prioridades identificadas pelo RIR, que pretende incentivar a investigação aplicada em áreas estratégicas como a economia azul, o turismo sustentável, a transição energética e o envelhecimento ativo.

No que toca aos apoios sociais, o partido propõe o reforço das bolsas para estudantes madeirenses e a criação de políticas que incentivem a fixação de jovens qualificados na Região, contrariando a tendência de emigração.

"Queremos romper com a lógica de esquecimento e colocar a UMa no centro da estratégia autonómica", sublinha o RIR, prometendo apostar no conhecimento, na inovação e no capital humano.