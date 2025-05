'Crescendo Juntos: Família e Educação' é o tema do I Seminário da CPCJ da Ribeira Brava

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Ribeira Brava em parceria com a CMRB, ADBRAVA e a EBSPMA, promove, no próximo sábado, dia 10 de Maio, aquele que será o seu primeiro seminário. O tema será '“Crescendo Juntos: Família e Educação' e vai decorrer na sala polivalente da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, entre as 9h e as 13 horas, direccionado para o público em geral.

"Este evento tem como objetivo principal promover a reflexão e o diálogo entre profissionais da área da educação, da justiça, forças de segurança, famílias e comunidade em geral, destacando a importância da colaboração entre os diferentes agentes educativos na construção de um ambiente saudável e protetor para o desenvolvimento das crianças e jovens", refere nota à imprensa.

Os oradores serão Paulo Guerra, Juiz Desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra com apresentação da obra literária 'A estrela de Ava'; João Pedro Gaspar, investigador da Universidade de Coimbra, mentor da única entidade que em Portugal se dedica a apoiar jovens que cresceram em Casas de Acolhimento; e Luísa Santos, presidente do Instituto Português de Mediação Familiar do Funchal com a temática 'Medir, comunicar para transformar famílias'.