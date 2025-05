Marcelo saúda Leão XIV com "profunda alegria"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje uma mensagem de felicitações ao novo Papa, Leão XIV, expressando com "profunda alegria" em seu nome pessoal e em nome do povo português.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa expressa a profunda alegria com que, em seu nome pessoal e em nome do povo português, saúda o Papa Leão XIV", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet .

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi hoje eleito Papa pelos 133 cardeais eleitores, ao fim de dois dias de conclave, e assumiu o nome de Leão XIV.

De acordo com a nota divulgada pela Presidência da República, o chefe de Estado português "enviou uma mensagem de felicitações ao Papa Leão XIV, na sequência da sua escolha para chefe do Estado do Vaticano e sumo pontífice da Igreja Católica".

Nesta nota, Marcelo Rebelo de Sousa refere que o Papa "é o pastor de uma vastíssima comunidade, na qual se encontram inúmeros portugueses" e realça a importância da sua palavra e magistério.

As felicitações do Presidente da República "dirigem-se igualmente à Igreja Católica universal e, em particular, à Conferência Episcopal Portuguesa, no momento em que se abre uma nova fase na sua vida", na qual acredita que "serão aprofundadas as excelentes relações entre o Estado português e a Igreja".

O fumo branco que assinala a eleição de um novo Papa saiu hoje da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, poucos minutos depois das 18:00 locais (17:00 em Lisboa). Os sinos da basílica de São Pedro tocaram a repique, anunciando que estava escolhido o novo chefe da Igreja católica.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou recentemente que planeava fazer uma visita de despedida à Santa Sé na parte final deste seu segundo e último mandato, que terminará em março de 2026.

Como Presidente da República, já esteve quatro vezes no Vaticano, o primeiro destino que visitou no estrangeiro no início de cada mandato, em março de 2016 e de 2021, e onde regressou em janeiro de 2023, para o funeral do Papa emérito Bento XVI, e no passado mês de abril, para o funeral do Papa Francisco.

Em 2019, Marcelo Rebelo de Sousa, católico praticante, participou na Jornada Mundial da Juventude realizada no Panamá, onde esteve com o Papa Francisco.

Após a morte do Papa Francisco, o chefe de Estado português defendeu que o seu sucessor deveria dar continuidade à sua "mensagem de abertura, de disponibilidade, de preocupação com os mais pobres e mais explorados, de paz, de não discriminar ninguém".

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Jorge Maria Bergoglio foi eleito sucessor de Bento XVI em 13 de março de 2013 e assumiu o nome de Francisco I. O primeiro Papa jesuíta e o primeiro sul-americano a liderar a Igreja Católica, morreu em 21 de abril, aos 88 anos, ao fim de doze anos de pontificado.