Rali de São Vicente reagendado devido à derrocada na Serra de Água

O início do Rali de São Vicente foi reagendado para o meio-dia neste segundo dia da competição. A decisão foi tomada pela organização na sequência da derrocada ocorrida na Serra de Água que neste momento interdita a ligação entre o sul e o norte da ilha da Madeira, condicionando a deslocação de dezenas de pessoas, entre intervenientes e espectadores da prova de automobilismo.

A informação foi prestada há instantes pelo Município de São Vicente. "O Rali de São Vicente atrasa uma hora ao que estava estipulado devido à derrocada que correu na Serra d' Agua", refere.

"A organização fez saber que o rali sofreu um atraso de 1 hora, devido a questões de segurança e pelas condições climatéricas. Irá ser afixado uma nova hora de partida", lê-se.

Conforme o DIÁRIO noticiou, uma derrocada ocorrida na sequência das fortes chuvas desta madrugada encerrou o troço da Via Expresso na Serra de Água, abaixo dos bares da poncha, impedindo a circulação automóvel entre a Ribeira Brava e São Vicente.

Há fila significativa sobretudo no trânsito proveniente do sul, desde a Ribeira Brava. As autoridades policiais estão a recomendar aos automobilistas que façam inversão de marcha a sigam para a zona leste, utilizando a Via Expresso por Santana como alternativa, o que implica dar meia volta à ilha para chegar a São Vicente.

Muitos dos impossibilitados de seguir rumo ao norte da ilha são elementos de segurança da prova, para além de dezenas de espectadores e demais entusiastas do desporto automóvel.

Neste momento decorre a operação de remoção das pedras e de limpeza da via.