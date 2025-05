Interrupção do abastecimento de água no Caminho do Terço

A Câmara Municipal do Funchal informou esta quarta-feira que, para levar a cabo trabalhos no âmbito de intervenções nas redes de água potável, é necessário interromper, hoje, o abastecimento de água na zona do Caminho do Terço, freguesia de Santa Maria Maior.

A autarquia acrescenta que esta interrupção no abastecimento de água, com início às 21 horas, terá a duração prevista de quatro horas.

Os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são:

Caminho do Terço

Entrada 13 do Caminho do Terço

Rua Alto do Faial

Caminho do Palheiro

Impasse 1 do Caminho do Palheiro

Beco da Sociedade

Rua da Pedra Sina

Entrada da Pedra Sina

Caminho do Pasto

Rampa do Caminho do Pasto

Beco do Pasto

Azinhaga do Pasto

Ladeira do Farrobo de Baixo

Vereda do Farrobo de Baixo

Travessa da Quinta do Pasto

Rua Conde Carvalhal