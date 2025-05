João Silva vence especial nocturna do Rali de São Vicente

A dupla João Silva/Luís Rodrigues, aos comandos de um Skoda FabiaRally2 Evo, venceu a especial de abertura do Rali de São Vicente, esta noite em Ponta Delgada.

João Silva cumpriu os 4,46 km do percurso no tempo de 3:23.7 minutos, impondo-se por a 3.6 segundos a Rui Jorge Fernandes, também em Skoda FabiaRally2 Evo. A fechar o pódio ficou Miguel Caires, igualmente em Skoda, a 3.8 do líder.

Miguel Nunes (Skoda Fabia RS Rally2) terminou em quarto, a 7.3 segundos de João Silva.

Esta é a terceira prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2025, que tem ‘oferecido’ uma animada luta entre Miguel Nunes e João Silva, naturais candidatos à conquista do título.

O Rali Município de São Vicente, organizado pelo Clube Desportivo Nacional, continua este sábado com mais nove classificativas.