Caminho Real promove incursão gastronómica pela Serra de Água

A Associação do Caminho Real da Madeira, em parceria com a Confraria Enogastronómica da Madeira, promove, no próximo sábado, 3 de Maio, uma caminhada na freguesia da Serra de Água, no concelho da Ribeira Brava, onde será proporcionada aos participantes uma visita pela história gastronómica da localidade, passando por sítios, actuais e históricos, de produção, preparação e comercialização de bens alimentares.

A caminhada gastronómica terá inicio junto à Pousada dos Vinháticos na Serra de Água e percorrerá os caminhos vicinais complementares ao Caminho Real 26, que permitia o transporte de pessoas e bens comerciais, entre o cais da Ribeira Brava e o Norte da Madeira, via Caminho Real 25 na zona da Encumeada.

A caminhada, de cerca de 8 quilómetros, levará os caminheiros a passar pelos sítios da Fajã dos Vinháticos, Achada dos Aparícios, Lombo do Moleiro, Terra do Negro, Pomar, Pinheiro e Poiso, terminando na Igreja da Nossa Senhora da Ajuda, no centro da freguesia.

"Durante o percurso procurar-se-á aprofundar o conhecimento sobre as actividades económicas historicamente desenvolvidas nestes locais, como a agricultura, o pastoreio e a apicultura, convidando os caminheiros a visitar locais pontos de interesse económico e social e a conhecer as belezas naturais desta freguesia implantada num alcantilado vale central na ilha da Madeira", explica nota enviada pela associação.

No final está previsto um convívio entre os participantes num repasto realizado pela Confraria Enogastronómica da Madeira, onde serão privilegiados os produtos locais e provadas iguarias preparadas de acordo com os antigos costumes. Na ementa constam uma sopa tradicional, ventrecha de atum com salada de hortícolas locais, e inclui bebidas, pão caseiro e sobremesa.

A caminhada com o almoço têm o custo de 30 euros e é aberto ao público em geral, sendo necessária a inscrição prévia em [email protected].

A Associação do Caminho Real da Madeira aconselha o uso de uso de calçado e equipamento adequado, bem como água e um lanche ligeiro. O ponto de encontro será junto à Igreja da Serra de Água, às 8h30, para coordenar os transportes para o local de início da caminhada.

A Associação do Caminho Real da Madeira, constituída formalmente no dia 17 de Fevereiro de 2017, tem como fim defender, valorizar e promover as rotas centenárias agregadoras do património histórico, etnográfico, cultural, arquitectónico e natural da Madeira, em contextos urbanos, rurais e florestais, através de actividades de carácter cultural, pedagógico, científico, desportivo, recreativo, social ou outras afins.