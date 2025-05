Autocaravana incendiou-se nos Álamos

Uma autocaravana de nove lugares incendiou-se esta tarde junto ao Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, nos Álamos, e sofreu danos materiais avultados.

Para o local foram mobilizados nove elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que extinguiram as chamas com o apoio de duas viaturas pesadas de combate a incêndios.

Não houve registo de feridos.